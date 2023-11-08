"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Çalıştayı" İstanbul'da başladı.

Başakşehir Belediyesi, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü iş birliğinde düzenlenen çalıştay, Başakşehir Belediye binasında gerçekleştiriliyor.

Çalıştaya Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Soyalp, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Genel Müdürü Tamer Güngör, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra spor yöneticileri, akademisyenler ve gençler katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ömer Faruk Terzi çalıştayda, gençlik ve spor ile alakalı yapılacak olan tüm çalışmaların çok kıymetli olduğunun altını çizerek, günümüzde gençlerin daha bilinçli, daha nitelikli ve daha anlayışlı olduğuna dikkati çekti.

Çalıştayın önemli olduğuna değinen Terzi, tüm paydaşların bir araya gelerek daha güzel işler yapabileceğini belirtti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da çalıştayın önemine vurgu yaparak, çıkacak sonuçların faydalı olacağına inandığını söyledi.

Başakşehir Belediyesi'nin yaklaşık 200 bin gencin eğitim aldığı bir kurum haline geldiğine değinen Kartoğlu "Gençlere fırsat verildiği taktirde neler başardıklarına biz şahidiz. İmkanımız oldukça gençlerin yanında olacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizi dinlersek çok daha başarılı işlere imza atabiliriz. 6 yıl önce yaptığımız gençlik çalıştayında gençlikle ilgilenen birçok kurumumuz çıkan sonuçların değerlendirmesini yaparak kendilerine ödev çıkardılar. ve bu sonuçlara göre birçok uygulamalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çalıştaydan çok iyi önerilerin çıkacağını ifade eden Kartoğlu, tüm paydaşlara teşekkür etti.

Protokol konuşmaları ve plaket takdiminin ardından "Spor, Gençlik, Teknoloji, Eğitim, Yönetim ve Sağlık" olmak üzere altı konu başlığında gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye Yüzyılı'nda gençlik ve spor, tüm yönleriyle ele alınıyor.

Program, gerçekleşecek oturumların ardından akşam okunacak sonuç bildirisi ile son bulacak.