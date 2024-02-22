İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Ziyarete Açılma Kararına Karşı Protesto Etti

HABER: HAKAN KAYA

İstanbul Üniversitesi'nin ziyarete açılmasına karşı öğrencilerin tepkisi sürüyor. Üniversitenin farklı fakülte ve kampüsünden gelen öğrencilerle Beyazıt Kampüsü'ündeki öğrencilerin buluşmasını önlemek için polisler, kampüs girişine kalkanlarıyla barikat kurdu. Öğrenciler, turistlerin üniversiteye alınıp, arkadaşlarının alınmamasını sloganlarla protesto etti. Bir süre sonra polis kampüs içinde bekleyen öğrencilerin dışarıdaki öğrencilerle buluşmasına izin verdi. Öğrenciler kampüs önündeki arkadaşlarıyla buluşarak öğrenci meclisi oluşturmak için forum düzenledi.

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tarihi Beyazıt'taki kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına tepkiler sürüyor.

ÖĞRENCİLERE POLİS BARİKATI

İstanbul Üniversitesi'nin farklı kampüslerinde ve fakültelerinde okuyan öğrenciler, bugün Beyazıt kampüsündeki öğrencilerle buluşmak için kampüs önüne geldi ancak polis kampüs girişine kalkanlarıyla barikat kurarak öğrencilerin buluşmasını engelledi. Bunun üzerine öğrenciler "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın öğrenci dayanışması", "Bu kapı sadece bize kapalı", "Aç, aç, barikatı aç" sloganları attı.

TURİSTLER İÇERİDE ÖĞRENCİLER DIŞARIDA

Kampüs içindeki öğrencilerden biri, "Biz bugün havuzlu bahçede arkadaşlarımızla öğrenci meclisi kurabilmek için buluşacaktık. Ama turist kafilelerine bu kapıyı açan kayyum rektör, cebini dolarlarla doldurmak isteyen kayyum rektör, bu kapının ardındaki arkadaşlarımıza kapıyı açmıyor." diyerek kapının açılmamasına tepki gösterdi.

Dışarıda olan öğrencilerden biri ise yaptığı açıklamada, "Bugün buraya fakülteler arası giriş yasağı olduğu için biz yine kendi okulumuza giremedik. Halen rektör diyordu ki, 'fakülteler arası giriş yasağı yok' Fakülteler arası giriş yasağı yok mu? Biz bugün buraya girebildik mi? Giremedik. Biz bugün öğrenci meclisimizi kuracağız ve söz, yetki kararın bütün üniversite bileşenlerinde olmasını sağlayacağız" dedi.

BARİKAT KALDIRILDI ÖĞRENCİLER BULUŞTU

Öğrenciler uzun süre polislerin kapıyı açmasını bekledi. Uzun uğraşlar sonucunda polis, üniversite içindeki öğrencilere kapıyı açarak dışarıda bekleyen öğrenci arkadaşlarıyla buluşmasını sağladı. Dışarıdaki öğrenciler, içeriden gelen arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.

Öğrenciler daha sonra öğrenci meclisi oluşturmak için forum düzenledi.