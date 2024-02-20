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İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Kampüslerin Ziyarete Açılmasını Protesto Etti

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İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tüm yerleşkelerinin ziyarete açılmasına tepki gösteren öğrenciler, Beyazıt Kampüsü önünde toplanarak protesto düzenledi. Polis engeline rağmen ana kapıya yürüyen öğrenciler, rektörün kararına karşı forum düzenledi.

HABER: HAKAN KAYA

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tarihi Beyazıt'taki kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına tepkiler sürüyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün Beyazıt Kampüsü önünde toplanarak üniversitelerinin ziyarete açılmasını protesto etti.

POLİS KALKANLARINI AŞARAK, FORUM DÜZENLEDİLER

"Bu kapı sadece öğrenciye kapalı", "Osman elini üniversiteden çek", "Yaşasın öğrenci dayanışması" sloganları atan öğrenciler, kampüsün ana kapısına doğru yürüyüşe geçti. Polisler öğrencileri ana kapıya uzak bir noktada açıklama yapmalarını isteyerek öğrencileri engellemeye çalıştı. Öğrenciler ise polis kalkanlarını aşarak, kampüs ana kapısı önünde rektörün kararına karşı forum düzenledi, halay çekti.

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NİN TİCARETHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Öğrenciler geçen hafta da açıklama yapmış ticarethane değil üniversite istediklerini söylemişlerdi. Öğrenciler şu sözlerle uygulamaya karşı çıkmıştı:

"Burada turistlerin girmesi, dinci gericilerin, cihatçıların girmesi demek, kadınların, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yaşamını tehlikeye atmak demektir. İstanbul Üniversitesi'ni ticarethaneye çeviriyorlar demektir. İstanbul Üniversitesi'nde özel işletmelere yer açarak öğrencilerin kararlarını yok hale getiriyorlar demektir... Biz, bilim üretim süreçlerimize halkın dahil olmasını değil, İstanbul Üniversitesi'nin güvenli bir kurum olmamasını eleştiriyoruz. Biz okulumuza ziyaretçilerin girmesini değil, İstanbul Üniversitesi'nin ticarethaneye dönüştürülmesini eleştiriyoruz"

Kaynak: ANKA / Güncel

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