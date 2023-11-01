Aliya İzetbegoviç'i Anma Programı İstanbul Üniversitesi'nde Tamamlandı

Anadolu Mektebinin düzenlediği "Vefatının 20. Yılında Aliya İzetbegoviç'i Anma Programı"nın kapanış paneli, İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bayrampaşa Belediyesinin desteği ile 30 Ekim'de başlayan anma programı, İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu'ndaki panelle tamamlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu panelde konuşma yapan İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu, İzetbegoviç'in Bosna Savaşı'nda dik duruşuyla, zarafetle ve bilgelikle yürüttüğü mücadeleyle herkesin örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu belirterek, onun alim kişiliğine saygı duyduklarını kaydetti.

Panelde, lise ve üniversite öğrencileri, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'in kişiliği ve devlet adamlığının yanı sıra kültür, medeniyet ve toplumlara ilişkin analizlerini ve katkılarını ele alan sunumlar yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıların da kınandığı panelin değerlendirme konuşmasını yapan Doç. Dr. Fatih Bayram ise İzetbegoviç'e ne kadar hayranlık beslense az olduğunu ifade etti.

Bayram, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın öğrencisi olduğunu aktararak, onun Aliya İzetbegoviç'le ilgili tespitlerini anlattı.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de ideoloji ve siyasetle uğraşmadan sadece öğrencilerin kültür ve medeniyetlerine sahip çıkmaları ve kimlik sorunu yaşamayan insanlar olarak hayata hazırlanmaları için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Mevlana, Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi değerleri öğrencilere tanıtan programlar yaptıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Güçlü, bilge devlet adamı Aliya İzetbegoviç'i de buna dahil ettiklerini sözlerine ekledi.