Küresel iklim değişikliği meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkiliyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, küresel iklim değişikliğinin meşe ve kestane ormanlarını olumsuz etkilediğini ve ağaç ölümlerinin yaşandığını söyledi.

Prof. Dr. Makineci, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine iklim değişikliğinin orman sağlığına etkileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Araştırmalarda türlere bağlı bozulmalar görüldüğünü dile getiren Makineci, en çok etkilenen türlerin başında meşe ağaçlarının geldiğine dikkati çekti.

Makineci, meşe ağaçlarının iklim değişikliğine ayak uyduramadığını, kuraklık sebepli stres faktörleri ve çevresel faktörlerin meşe ölümlerine neden olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 22 milyon hektara yakın orman varlığından 6,5 milyon hektarını meşe ormanlarının oluşturduğunu vurgulayan Makineci, "Meşe ormanları oldukça önemli. Türkiye bir meşe diyarı, sahip olduğu endemik türlerle adeta bir meşe cenneti. Trakya'daki 650 bin hektarlık orman varlığı içinde meşe çok ciddi bir öneme sahip." dedi.

Amerika ve Avrupa'da görülmeye başlanan meşe ölümlerinin Türkiye'de de yaşandığını belirten Makineci şöyle devam etti:

"Meşe, iklim değişikliğiyle oluşan çevresel faktörlerdeki değişimlere adapte olamayan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı meşe ağaçlarında bozulmalar yaşanıyor. Pek çok olumsuz etkene bağlı olarak kombine faktörün etkisiyle ağaçların sağlığında sorunlar yaşanıyor. Meşe ağaçlarının bağışıklık sistemlerinin bozulması, zararlı böcek ve mantarların etkilerinin yanı sıra su rejiminin bozulmasıyla buna bağlı olarak buharlaşmayla hormonal dengesini ayarlayamaması ölümlerin artmasına neden oluyor. Meşede meydana gelen sağlık bozulmaları, ağaçlardaki tepe kayıpları, yaprak dökümüne bağlı olarak yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor."

"Kestane, tamamen yok olmaya doğru gidiyor"

Prof. Dr. Makineci, kestane ormanlarında da ciddi sağlık bozulmaları yaşandığına dikkati çekti.

Kestane ormanlarının ekonomik değerinin altını çizen Makineci şunları kaydetti:

"Kestane ormanlarındaki ölümler meşeye göre daha trajik, tamamen yok olmaya doğru gidiyor. Kestanede bariz biyolojik zararlılar var. Kestane dal kanseri dediğimiz mantarların yaptığı zararlar var. Yine 'kestane gal arısı' zararlısının verdiği zararların da bulunduğu kombine faktörlerle kestane ormanlarımız önlenemez şekilde ölmeye devam ediyor. Kestane ormanlarının direncinin bozulması nedeniyle ağaçlar zararlılarla mücadele edemiyor. Mantar hastalıkları ve zararlı böceklerin ortaya çıkmasında iklim değişikliğiyle birlikte çevresel faktörlerin değişmesi ve türlerin bu değişime ayak uyduramaması geliyor."