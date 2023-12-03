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Van'da kalp rahatsızlığı tespit edilen bebek İstanbul'a ambulans uçakla götürüldü

3 Aralık 2023 16:11 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bir bebeğe konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için kente ambulans uçak gönderildi ve bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.