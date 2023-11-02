Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İsrail-Filistin savaşını eleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen, 'İstanbul Öğretmen Akademileri 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlk Ders Töreni'ne katıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Tekin, BM'yi eleştirerek, "Bugün çocuklar öldürülüyor okulda, okullar, hastaneler bombalanıyor. Bizim temel haklar bağlamında okuttuğumuz bütün o evrensel olduğunu iddia ettiğimiz metinlerin tamamında güvence altına alınan haklar ayaklar altına alınıyor. Birleşmiş Milletler savaşın başlangıcında doğrudan tepkisini koymadı. Sadece bir örnek olsun diye söyleyeyim. Ukrayna-Rusya savaşı başladığında anında tepki veren, karikatürize ederek söylüyorum; Mesela UEFA, Avrupa Futbol Federasyonu, savaş başlar başlamaz Rusya ve Rus takımlarının turnuvalardan ihraç edildiğini söyledi. Hemen tepki koydular ama daha dün, önceki gün, bir gazete haberi okudum. UEFA bundan İsrail'in maçlarını Macaristan'da oynayacağını yani hala İsrail'in can güvenliğini, İsrail Futbol takımının güvenliğini teminat altına almaya çalışıyor. Bu çok açık bir ikircikli politikadır" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN MESLEĞİYLE İLGİLİ TEORİK GELİŞMELERİ İZLEMESİ GEREKİYOR"

Öğretmen Akademileri'nin önemine ve beklentilere vurgu yapan Bakan Tekin, "Benim öğretmen akademilerinden beklentim şu; şöyle bir paradigmamız yok, 'öğretmenlerimiz eksik ve yetersiz, onların eksiklerini tamamlayalım' yaklaşımım bu değil, öncelikle bunu masaya yatırmamız gerekiyor. Ben öğretmenlerimizin gayet yetkin donanımlı ve yeterli olduklarına inanıyorum ancak bazı realiteler bizi bu konuda tedbir almaya itiyor. Bunlardan bir tanesi, biz nasıl müfredatı, belirli aralıklarla revize etmemiz gerektiğine inanıyorsak, aslında öğretmen arkadaşlarımızın da öğretmenlik mesleğiyle ilgili olarak teorik gelişmeler, teknolojik gelişmeler, farklı alanlardaki yeniliklerle mutlaka sağlıklı bir zeminde haberdar olması ve izlemesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki yaklaşımımızdan bir tanesi de bu müfredatta olduğu gibi, bakanlığımızın ana taşıyıcısı durumundaki öğretmen arkadaşlarımızın da kendilerini bu anlamda güncellemesi için akademiya ile ilişkisini kurmak istedik, istiyoruz, arzumuz çıkış noktamız burası" İfadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN DERS YÜKÜ OLDUKÇA FAZLA"

Bakan Tekin, "Bir başka husus öğretmenlerimizin ders yükü ve iş yoğunluğu büyük çoğunluğunun oldukça fazla. Haftalık bir sınıf öğretmeninin yaklaşık 30 saat derse girdiğini düşünün bir de öğrencilerle ilgili yaptıkları odaklanmaları gereken şeyler olduğunu düşündüğümüzde, bu yoğun iş yükü öğretmen arkadaşlarımızı belirli bir alan odaklandırıyor ve onun dışındaki alanlara dikkatini çekmiyor. Bu da bizim akademik körlük dediğimiz başka bir şeyi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, biz yoğun trafikleri içerisinde öğretmen arkadaşlarımızın yakinen takip edemeyecekleri ve edemeyebildiklerini tahmin ettiğimiz konularda akademiyadan yardım almak istiyoruz. Bu da ikinci bir parametremiz" şeklinde konuştu.