Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Üniversitesi'nde seminer verdi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen "İletişim Penceresinden 100. Yıl" seminerine konuk oldu.

Fakültenin açıklamasına göre, İletişim Fakültesi 100. Yıl Etkinlikleri Komisyonu tarafından düzenlenen seminerin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Seçkin Özmen yaptı.

Seminerde basın tarihi hakkında konuşan Ortaylı, ilk gazetenin İtalya'da çıkarılan "La Gazette" olduğunu anlattı.

Osmanlı'da ise imparatorluğun etnik yapısı gereği birçok dilde gazete çıktığını anlatan Ortaylı, 19'uncu yüzyılda, yılda en çok satan gazetenin Tercüman olduğunu kaydetti.

Ortaylı, "19'uncu asrın Türkiye'sinde yani Osmanlı İmparatorluğu'nda gazetenin fonksiyonu Avrupa'dakinden daha genişti." ifadesini kullandı.

Fiziksel gazetelerin hiçbir durumda yok olmayacağını aktaran Ortaylı, "'Gazete eskidi.' diyorlar, palavra. Bunu Türkiye'de söylerler. Çünkü Türkiye'de gazete çıkarmayı bilmiyorlar. Gazetenin okuyucusu azalmaz, sen yazmayı bilmezsin. Yani gazeteyi yazmak, çıkarmak, okumaktan daha zor ve çok ciddi bir iştir. Lisana hükmedeceksin, okuma psikolojisine hükmedeceksin. Kimse roman gibi okumaz gazeteyi, vakti ayarlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, seminerde öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Ortaylı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Seminere, İÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Şahin, farklı fakültelerden akademisyen ve öğrenciler katıldı.