İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Sempozyumu Başladı

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi: Türkiye'nin Entelektüel Birikimine Edebiyat Fakültesinin Katkısı Sempozyumu' başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, fakültenin Türkiye'nin kültür ve eğitimindeki önemli rolünü vurguladı. Ayrıca, sempozyum kapsamında açılan sergide Edebiyat Fakültesi'nin katkılarına yer verildi.

İstanbul Üniversitesince düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Edebiyat Fakültesi: Türkiye'nin Entelektüel Birikimine Edebiyat Fakültesinin Katkısı Sempozyumu" başladı.

Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, Türkiye'nin ilk üniversitesi İstanbul Üniversitesinin ilk fakültelerinden birinin Edebiyat Fakültesi olduğunu hatırlattı. Kaya, fakültenin Türkiye'nin kültür ve eğitimindeki geleneksel öncülüğünü sürdürdüğünü söyledi.

Kaya, üniversite olarak insanlığın tarihini, coğrafyasını, kültürünü ve dillerini araştırmaya devam ederek, Cumhuriyet'in sonraki yüzyıllarında da dünyanın sayılı eğitim ve bilim merkezlerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sempozyum kapsamında açılan "Edebiyat Fakültesi'nden Türkiye'ye" sergisinin de önemini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Edebiyat Fakültesi 150 yılı aşan geçmişiyle, ülkemizin bilim, sanat, eğitim ve kültür bakımından gelişimine gerek bilimsel üretim gerekse verdiği mezunlarla önemli katkılar yapmıştır. Aralarında Yahya Kemal Beyatlı, Halide Edip Adıvar, Hilmi Ziya Ülken, Ali Nihad Tarlan, Berke Vardar, Arif Müfid Mansel gibi değerli bilim insanlarından oluşan akademik kadrosuyla, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Hasan Ali Yücel, Falih Rıfkı Atay, Güzin Dino, Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık, Niyazi Berkes, Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şukufe Nihal, Haldun Taner gibi nice kıymetli mezunlarıyla Türkiye'nin entelektüel birikiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Edebiyat Fakültesi'nden Türkiye'ye sergisi de bu katkıyı gösteren küçük bir kesittir."

"Gelecek nesillere olan mesuliyetimize odaklanıyoruz"

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu ise fakültenin ilk olarak Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe ve Coğrafya bölümleriyle kurulduğunu belirterek, "Bugün fakültemizde bulunan 22 bölüm içinde 41 program ile eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini tarihten gelen öncülüğüne ve ağırlığına yakışır bir şekilde sürdürmektedir. Geniş yelpazedeki bu programlarımızın her biri Türk toplumunun entelektüel ve bilimsel düzeyde gelişimine katkıda bulunmakta, öncü düşüncelerin yeşermesine olanak sağlamaktadır." dedi.

Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesinin birçok duayen hocasının ve mensuplarının Türk ilim, irfan ve kültürüne yön verdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sempozyum ve sergi ile Edebiyat Fakültesinin Cumhuriyet'imizin 100. yılında geçmişten gelen ve emaneti devredeceğimiz gelecek nesillere olan mesuliyetimize odaklanıyoruz. Bunun geleceğe taşıyacağımız bu değerli emaneti daha da ileriye gitmek için geçmişteki başarılarımızı bir ilham kaynağı olarak değerlendireceğimiz ve Türkiye'nin yeni yüzyılı için hedeflerimizi belirleyeceğimiz bir sempozyum olmasını diliyor, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum."

Sempozyumun açılış oturumunda "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ses Hafızasını Taşıyan Edebiyat Fakültesi Üç Musikişinas: Dürrü Turan, Şerif Muhiddin Targan ve Ruşen Ferit Kam" konusu ele alındı.

Prof. Dr. Namık Sinan Turan ve Doç. Dr. Bilen Işıktaş'ın konuştuğu oturumda ayrıca Işıktaş, mini bir konser verdi.

Sempozyum kapsamında, Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde açılan "Edebiyat Fakültesi'nden Türkiye'ye" sergisinde, aralarında Cahit Külebi, Cahit Zarifoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Behçet Necatigil'in üniversite arşivinde tespit edilen bilgi ve belgeleri yer alıyor.

Sergiyi hazırlayanlar arasında ise Doç. Dr. Metin Ünver, Doç. Dr. Aliye Erol, Dr. Fatih Tığlı, Araştırma Görevlisi Semih Sefer ve Giray Özer'in yanı sıra Melike Serra Baytan, Ömer Çalşimşek ile Zeynep Çalşimşek bulunuyor.

Sempozyum, 6 Aralık'ta sona erecek.