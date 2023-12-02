İSTANBUL'DA "SAĞLIK" TEMALI LİDERLER ZİRVESİ

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Liderler Zirvesi 'nde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 'Ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu sağlık hizmeti kapasitesini bütün dünyaya sunabilecek durumdayız. Daha fazla hastanın Türkiye'de tedavi olmasını, şifa bulmasını, dünya sağlığında Türkiye'nin çok önemli bir oyuncu haline gelmesini arzu ediyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa tarafından bu yıl ilki 'Sağlık' temasıyla düzenlen 'Liderler Zirvesi' İstanbul'da gerçekleşti.

Zirveye Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile hastane sahipleri ve yöneticileri katıldı. Zirvede uluslararası sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerindeki beklentiler ve çözümler alanında uzman isimlerle tartışıldı.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYA SAĞLIĞINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMASINI ARZU EDİYORUM"

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, ' Türkiye'nin son 20 yılda sağlıkta elde ettiği dönüşüm Türkiye'nin sağlık hizmetinde cazibesini arttırdı. Etrafımızda da birçok ülkenin sağlık sisteminin iyi olmadığını görüyoruz. Bize gelen ilk 25 ülkenin de bize 4 saat uzaklıkta ve 2.7 milyar nüfusa sahip olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu tablo burada sağlığın dikey büyüme olarak sağlık turizmini kullanabilir miyiz sorusunun cevabının arandığı bir toplantı aslında. Türkiye sağlık turizminde hızla büyüyor. Elde ettiği deneyimi bütün dünyanın hizmetine sunacak hale geliyor. Dünya nüfusu çok hareketli biliyorsunuz. Yüzde 3 buçuğu başka ülkelerde yaşıyor. Avrupa Birliği'ndeki oran yüzde 15'e yaklaşmış durumda. Bu hareketliliğin oluşturduğu demografik değişikliklerin oluşturduğu sağlık hizmet yükü açısından bakınca da büyük bir sorun. Şu anda dünyada 1 milyara yakın insan nitelikli sağlık hizmeti almaktan uzak. Önümüzdeki 2050 yılına kadar bu 5 milyara çıkacak durumda. Düşünün dünya nüfusunun yarısından fazlası nitelikli sağlık hizmeti alamayacak. Böyle baktığımızda bizim ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu sağlık hizmeti kapasitesini bütün dünyaya sunabilecek durumdayız" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETİNİN GÜCÜ ORTAYA ÇIKTI"

"Sağlığı Türkiye için önemli bir dikey büyüme alanı olarak belirleyebiliriz" diyen Birinci, "Bunu ülkeye kazandırabiliriz. Buradaki liderlerin ve sağlıkta belirleyici arkadaşların da arayışları bu aslında. Daha iyi sağlık hizmeti nasıl verebiliriz, hem ülkemizde hem dünyamızda. Türkiye'deki standartı nasıl yukarı çıkarabiliriz? Bu soruların cevaplarının arandığı bir toplantı olacak. Buradan iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin kas yaptığı alanlardan birisi sağlık hizmeti ve bu gücü etrafımızdaki ülkelere ve buraya erişimi kolay olan ülkelere eriştirme fırsatına sahibiz. Türk Hava Yolları 300'den fazla noktaya uçuyor. Bu da bizim sağlık turizminde çok önemli güçlerimizden birisi. Bütün dünyayı taşıyan bir hava yollarına sahibiz. Bunun da bize destek olduğunu görüyoruz. Özellikle covid sonrası ülkeler kendi sağlık sistemlerini restore etme ihtiyacı hissettiler. Bu ihtiyaç da Türkiye'deki sağlık hizmetinin gücü ortaya çıktı ve artık ikisinin birbirine yaklaştığını görüyoruz. Hem doğudan hem batıdan gönül coğrafyasındaki ülkelerin bizden sağlık hizmeti almak ve bizim deneyimlerimizi, iş başarılarımızı, yönetme gücümüzü transfer etme arzusundalar. Sadece sağlık hizmeti almıyorlar. Kendi sağlık sistemlerini de bize bakarak restore etmek ihtiyacı hissediyorlar. Bunun bizim için bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve daha fazla hastanın Türkiye'de tedavi olmasını, şifa bulmasını, dünya sağlığında Türkiye'nin çok önemli bir oyuncu haline gelmesini arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

'BURADAKİ AMACIMIZ ÜNİVERSİTE SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİ OLUŞTURMAK"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise, ? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak 'Liderler Zirvesi' adında yeni bir toplantı serisine başladık. Aslında bu yılda bir kez düzenlenecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da ilkini gerçekleştireceğimiz bir toplantı. Toplantımız sağlık temasıyla düzenleniyor. Uluslararası sağlık hizmetlerini konuşacağız. Alanındaki önemli isimlerle bir zirve toplantısı gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki yıllarda eğitim, mühendislik gibi değişik alanlarda da liderler zirvesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Buradaki amacımız üniversite sektör iş birliğini oluşturmak. Biz üniversite olarak üniversite sektör işbirliğinin ilk adımını bu sayede Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmiş olacağız. Aslında bugün burada konuşmacı olacak kişiler özel hastanelerin yöneticileri, sahipleri olan önemli ve tanınmış simalar . Belki bugün ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir amfisinde onlar da ilk kez buranın eğitim ruhu içerisinde bu konuları tartışıp, bir çözüme kavuşturma konusunda ilerleyecekler" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK TURİZMİ DÜNYADA GELİŞEN BİR TURİZM"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, 'Sağlık turizmi dünyada gelişen bir turizm. Dünyada 25 milyar dolarlık bir bütçesi var. Türkiye'de özellikle son yıllarda bu alanda çok büyük atılımlar yapıldı, hem kamuda hem de özel sektörde. Biliyorsunuz THY dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu. 129 ülkeye uçuyoruz. Bu şu demek;129 ülkeden herhangi bir dünya vatandaşı tek bir uçakla İstanbul'a gelme imkanına sahip. Bu çok büyük bir avantaj. İstanbul önemli bir şehir. İnsanlar buraya gelip aynı zamanda hastalık öncesinde veya sonrasında İstanbul'da turizm faaliyetleri yaparak dinlenme imkanlarına sahip olacaklar. Dolayısıyla böyle bir toplantının önemi bu pazardan bizim daha fazla pay almamız gerektiğidir. O yüzden de Cerrahpaşa'nın sektörün paydaşlarını bir araya getirerek standartların, koordinasyonun ve gelecek yıllarda neler olacağının konuşulması son derece önemli. Ben inanıyorum ki bu sinerji Türkiye'nin bu alanda çok daha büyük pazar payı almasını sağlayacaktır" dedi.