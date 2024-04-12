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Ormanlar Su Kalitesini Artırıyor

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci, ormanların bulunduğu bölgenin su rejiminin düzenlemesini sağlayıp yer altı su kalitesi artırdığını belirtti.

Makineci, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine, ormanların bulunduğu bölgenin canlı yaşamına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Ormanların su rejimini hem bolluk hem de kalite bakımından zenginleştirdiğini anlatan Makineci, "Ağaçlar, derin kökleriyle topraktan aldığı suyu terleme yoluyla atmosfere vererek yağışın olmasını sağlıyor ve bulunduğu alanın su rejimine önemli katkıda bulunuyor. Ormanda yürürken üzerine bastığımız ölü örtü denilen orman organik maddesi çok zengin minerallere sahip. Bunların yağışla yer altı suyuna karışması mineral rezervini zenginleştiriyor." diye konuştu.

Makineci, ormanların havanın temizlenmesi ve toprağın korunması açısından da önemli işlevleri olduğunu dile getirdi.

Ormanların korunması ve genişletilmesinin sağlıklı bir çevre için önem arz ettiğine dikkati çeken Makineci, şunları kaydetti:

"Organik maddece zengin orman toprağı ve ağaçlar, yağış zamanında toprağın kaymasını önlüyor. Aynı zamanda su rejimini düzenleyip gelen suyu filtreliyor. Ormanın altından gelen su adeta filtrelenmiş, kaliteli bir su olarak yer altı suyuna karışıyor. Bir bölgedeki ağaçlık alan kendine yetecek kadar suyu bulursa orman örtüsü gelişiyor. Bu nedenle kurak bölgelerde ormanların yetişmesi sıkıntılı oluyor. Ormanların içi gölgedir. Bu bakımdan buharlaşma az olur ve toprağı korur. Topraktan alınan su terleme yoluyla atmosfere gider ve bol yağış olarak geri döner."

Kaynak: AA / Güncel

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