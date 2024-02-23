Mehmet Sekmen'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mehmet Sekmen'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Sekmen kimdir? AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen kimdir? Detaylar haberimizde...

MEHMET SEKMEN KİMDİR?