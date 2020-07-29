34 bin nüfuslu Çınarcık'a bayramda 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor
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34 bin nüfuslu Çınarcık'a bayramda 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Güney Marmara'nın önemli tatil merkezlerinden 34 bin nüfuslu Yalova'nın Çınarcık ilçesine, Kurban Bayramı tatilinde 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

34 bin nüfuslu Çınarcık'a bayramda 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor
29.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:55

Güney Marmara'nın önemli tatil merkezlerinden 34 bin nüfuslu Yalova'nın Çınarcık ilçesine, Kurban Bayramı tatilinde 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Bayramda yoğunluk yaşanması beklenen ilçede belediye ve işletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini aldı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda oluşacak yoğunluğa karşı tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Soyer, "Çınarcık'ta 250-300 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz, öngörülerimiz bu şekilde. Zaten 10 gün önce başladı yoğunluk. Bu hafta biraz daha yoğun oldu. Yarın öbür gün daha da yoğun şekilde Çınarcık'a giriş olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Salgına karşı da dikkatli olduklarını anlatan Soyer, ilçede çeşitli yerlere dezenfektanlar yerleştirildiğini ve toplu kullanım alanlarının ilaçlandığını bildirdi.

Salgınla ilgili şu anda kadar Çınarcık'ta sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Soyer, şunları kaydetti:

"Tüm misafirlerimizi Çınarcık'a bekliyoruz. Sürekli anonslar yapıyoruz. Belediye sayfalarımızdan uyarılar yapıyoruz. İnsanlara sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyma konusunda uyarılarımız devam ediyor. Zaten tüm işletmelerimiz sosyal mesafeye göre kendilerini ayarladı. Bunun için de kolluk kuvvetlerimiz ile zabıtamız gerekli uygulamaları yapıyor. Bizler de Kaymakamlığımızca, Belediyemizce olsun, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz."

"40 milyon nüfusun ortasında kalan bir ilçeyiz"

Çınarcık'ın Türkiye'deki ilk turizm merkezilerinden olduğunu, mavi ile yeşilin birleştiği bir doğada yer aldığını belirten Soyer, bu nedenle turistlerin ilçeyi tercih ettiğini vurguladı.

"Denizden çıkıp 5 dakikada ormana gidebiliyorsunuz. Ormanlarımız çok güzel." diyen Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal güzelliklerimiz fazla. İlçe genelinde şelaleler, yaylalar, mesire alanları, insanı cezbedecek her türlü güzelliklerimiz mevcut. Biz 3 büyük şehrin ortasında, ortalama 40 milyon nüfusun ortasında kalan bir ilçeyiz. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nden 45 dakikada Çınarcık'ta olabiliyorsunuz. O bakımdan Çınarcık tercih ediliyor."

İlçenin Teşvikiye beldesinde bulunan kum plajdaki işletmecilerden Osman Barut ise bayramın yoğun geçeceğini ifade etti.

Barut, "Pandemi öncesinde geçtiğimiz yıl girişler 2 bin 500, 3 bin kişi civarındaydı. Şimdi sayı 600'e düştü. Şu anda kapasitemizin yüzde 40'ını kullanıyoruz. Maske ve dezenfektanları müşterilerimizin ulaşacağı yerlerde tutuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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