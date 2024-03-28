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"Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum

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Sosyal medyada son zamanlarda yaygın olarak görülen mehdilik ve şeyhlilikle ilgili videolara bir yenisi daha eklendi. Umre ziyaretine giden bir kadının görüntüleri "Ben Hz. Meryem" notuyla yayınlanınca tepkiler de beraberinde geldi. Görüntüdeki kadının Kübra Acar isimli bir kullanıcı olduğu ve söz konusu yazının kendisine ait olmadığını söyledi.

"O GÖRÜNTÜLER UMRE ZİYARETİMDE ÇEKİLDİ"

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Kübra Acar, "Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine 'Ben Hz. Meryem' yazılarak paylaşılmaya başlanmıştı. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm" dedi.

'Ben Hz. Meryem' videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

kapalılık çok yakışmış :)

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