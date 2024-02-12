Hanönü'nde Umre Programı Düzenlendi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi.
Hanönü İlçe Müftülüğünce Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçeden umreye gidecek 34 kişi için dua edildi.
Mevlidin ardından umreye gidecek vatandaşlar helallik aldı.