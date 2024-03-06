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Simav'dan Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

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Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 29 umreciden oluşan umreci kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 29 umreciden oluşan umreci kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Ramazan umresi için Din Görevlisi Abdullah Saka'nın rehberliğinde Simav'dan yola çıkacak 29 umreciden oluşan umre kafilesi için Garaj Camiinde program düzenlendi.

Kılınan sabah namazının ardından Din Görevlisi İbrahim Adıgüzel'in okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama programı Din Görevlileri Adem Hangün ile Harun Cangür'ün ilahi, tekbir ve salavatları ile devam etti. İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hakkı Balı'nın yaptığı duanın ardından umreci kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Simav Yerel Güncel Haberler

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