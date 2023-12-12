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Lapseki'de umre kafilesi uğurlandı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek 100 kişilik umre kafilesi, Şehitler Camisi'nde toplandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, uğurlama programında yaptığı konuşmada, kutsal toprakları ziyaret etmenin herkese nasip olmadığını söyledi.

Hac farizasını yerine getirmenin, umre ziyaretinin herkese nasip olmasını temenni eden Yılmaz, "Özellikle genç kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Oraya genç gitmek farklı bir şey. Genç kardeşlerimizin o kutsal toprakları ziyaret etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum." diye konuştu.

Umre ziyaretçilerinin yakınlarıyla vedalaşarak otobüslerle kutsal topraklara hareket etmesiyle sona eren programa, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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