Düzce'den Kutsal Topraklara Umre Kafilesi Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara gitmek üzere Düzce'den yola çıkan 28 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce'den yola çıkan kafile, İl Müftü yardımcısı Yavuz Horoz riyasetinde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Program okunan ilahi, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti.

Yapılan dua ile umreciler Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek üzere uğurlandı. - DÜZCE