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Kütahya'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan İlk Kafile Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı

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Kütahya'da Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 35 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla yola çıktı. Umrecilerin yakınları ve Kütahyalı vatandaşların katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Kütahya'da Ramazan ayında umre ibadetini yerine getirecek olan 35 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla yola çıktı. Ziraat Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde Ramazan umresi için yola çıkan 35 kişilik ilk kafileyi uğurlamak için düzenlenen törene umrecilerin yakınları ve Kütahyalı vatandaşlar katıldı. Kur'an-Kerim tilavetiyle başlayan törende, söylenen ilahiler ve okunan dualar eşliğinde duygusal anlar yaşandı.

35 günlük umre ibadeti için yola çıktıklarını söyleyen kafile sorumlusu Ahmet Tuğral, seçim dolayısıyla 30 Mart'ta döneceklerini dile getirdi. Kafilede yer alan vatandaşlar çok mutlu olduklarını belirtirken "Allah herkese nasip etsin" diye dua ettiler. Kütahya'dan yola çıkan umre kafilesi Ankara Esenboğa Havalimanından kutsal topraklara uçacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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