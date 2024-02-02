AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Ankara ve Zonguldak caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Çetinkaya, "Bu heyecan, coşku ve inanç 31 Mart'ta eşi benzeri görülmemiş bir Karabük zaferiyle taçlanacak inşallah. Genciyle ve yaşlısıyla, dinleyerek ve önemseyerek, el ele gönül gönüle, her şey Karabük için, her zaman Karabük için hazırız ve kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kayabaşı Mahallesi'nde ev ziyareti de yapan Çetinkaya, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camisinden umre vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşları uğurladı.

Vatandaşların, kutsal topraklarda sağlık ve huzur içinde manevi anlar yaşamalarını temenni eden Çetinkaya, "Yolunuz açık, dualarınız kabul olsun." ifadelerini kullandı.