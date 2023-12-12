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Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Emine Malçuk, bir hayırseverin desteğiyle yapacağı umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Malçuk, umre hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Emine Malçuk, bir hayırseverin desteğiyle yapacağı umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde annesiyle yaşayan ve yaklaşık 4 yıl önce babasını yitiren 35 yaşındaki Down sendromlu Emine Malçuk, umreye gitme hayalini yakınlarına anlattı.

Bir hayırseverin verdiği destekle umre hayalini gerçekleştirmeye adım atan Malçuk, kendisine refakat edecek teyzesi Ayşe Keskin ile birlikte evlerinde düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Malçuk, yaptığı açıklamada kutsal toprakları görmeyi çok istediğini belirterek, "Benim tek hayalim buydu. Çok ama çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Umreye varınca ilk yapacağım şey Kabe duvarlarına el sürmek ve ellerimi açıp bol bol dua etmek olacak." dedi.

Anne Nurgül Malçuk da kızına destek olan hayırsevere teşekkür etti.

Tüm Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Salihli Şubesi Başkanı Gülçin Kocatürk de üyeleri olan Emine Malçuk'un Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, "Emine, dini duyguları çok yüksek birisi. Onu gönderebilmek için sponsor arıyordum. Allah razı olsun Salihli'de bir iş insanı onun hayalini duyunca hemen destek oldu. Emine'miz mutlu olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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