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Kırklareli'nde Umre Ziyareti İçin Yola Çıkan 70 Kişilik Kafile Uğurlandı

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Kırklareli'nden kutsal topraklara ziyaret etmek için yola çıkacak olan 70 kişilik kafile, Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen programla uğurlandı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nde umre ziyareti için yola çıkan 70 kişilik kafile uğurlandı.

Kırklareli'nden kutsal topraklara ziyaret etmek için yola çıkacak olan kafile Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen programla uğurlandı.

Ziyarette konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş kutsal topraklarım önemine değinerek ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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