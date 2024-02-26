Kırklareli'nde Umre Ziyareti İçin Yola Çıkan 70 Kişilik Kafile Uğurlandı

Kırklareli'nde umre ziyareti için yola çıkan 70 kişilik kafile uğurlandı.

Kırklareli'nden kutsal topraklara ziyaret etmek için yola çıkacak olan kafile Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen programla uğurlandı.

Ziyarette konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş kutsal topraklarım önemine değinerek ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. - KIRKLARELİ