Umrecilere dualarla kutsal topraklara uğurlama

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Simav İlçe Müftülüğü aracılığıyla umreye gidecek olan 35 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an Kursu Öğreticisi Kadriye Gümüş Ergün ve Din Görevlisi Raşit Göktepe'nin Grup Hocası olarak görev alacakları umre yolculuğu, 17. Tur, servisli ve 24 günlük olarak planlandı.

Simav Otogarında İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı uğurlama duası ile umrecilerin kutsal topraklara yolculuğu başladı. - KÜTAHYA