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Umrecilere dualarla kutsal topraklara uğurlama

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Simav İlçe Müftülüğü aracılığıyla umreye gidecek olan 35 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kur'an Kursu Öğreticisi Kadriye Gümüş Ergün ve Din Görevlisi Raşit Göktepe'nin Grup Hocası olarak görev alacakları umre yolculuğu, 17. Tur, servisli ve 24 günlük olarak planlandı. Simav Otogarında İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı uğurlama duası ile umrecilerin kutsal topraklara yolculuğu başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Simav İlçe Müftülüğü aracılığıyla umreye gidecek olan 35 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kur'an Kursu Öğreticisi Kadriye Gümüş Ergün ve Din Görevlisi Raşit Göktepe'nin Grup Hocası olarak görev alacakları umre yolculuğu, 17. Tur, servisli ve 24 günlük olarak planlandı.

Simav Otogarında İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yaptığı uğurlama duası ile umrecilerin kutsal topraklara yolculuğu başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Gümüş Simav Yerel Dünya Güncel Haberler

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