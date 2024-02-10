Beypazarı ilçesinde umre yolcuları dualarla uğurlandı
Beypazarı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafile için uğurlama töreni düzenlendi. Yakınlarıyla vedalaşan umre yolcuları duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı.
Beypazarı ilçesinde, umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 25 kişilik kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.
Yakınlarıyla vedalaşan umre yolcuları duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı.