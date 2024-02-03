Aydın'da Umre Adaylarına Seminer Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutsal topraklara gidecek umre adaylarına yönelik Yunus Emre Camii'nde seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı umre organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan umreci adaylarına yönelik umre eğitim seminerleri devam ediyor. Seminerde, İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş ve Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı umrecilere dikkat edilmesi gereken konularda bilgi ve deneyimlerini aktardı. İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş umre ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında umreci adaylarına bilgiler verdi. Dönertaş, mübarek belde yolcularına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek Türk milleti ve tüm Müslümanlar için dua etmelerini rica etti. - AYDIN