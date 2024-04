Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac organizasyonlarında İslam ülkelerine örnek teşkil ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac organizasyonlarında İslam ülkelerine örnek teşkil ettiklerini belirterek, "Her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2024 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Hac yolculuğunun, müminler için özlemlerin en büyüğü olduğunu belirten Erbaş, haccın Müslümanlar arasında ortak bir zeminde ve evrensel düzeyde bir bütünleşmeye ve kaynaşmaya vesile olduğunu aktardı.

Haccın büyük bir tecrübe ve özveri gerektiren bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Başkanlığımız, hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek teşkil etmektedir. Her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmeti nasıl üretebiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Karşılaşılması muhtemel meşakkatlerin hafifletilmesi, hacılarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını her yıl yükseltmeye, her yıl daha ileri bir seviyeye çıkartmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Her bir hacı adayımız, milletimizin bizlere birer emanetidir" diyen Erbaş, hac kafilesi başkanlarının temel sorumluluğunun, hacı adaylarının ibadetlerini tüm şartlarına ve maksadına uygun şekilde yerine getirmelerini sağlamak, onlara samimiyet ve sabırla rehberlik yapmak olduğuna dikkati çekti.

Erbaş, hac organizasyonlarının kafile başkanlarının disiplinli çalışması ve samimi gayretleriyle başarılı olacağının altını çizdi.

Kadın irşat görevlilerinin çalışmalarının da çok önemli olduğunu belirten Erbaş, hacıların yaklaşık yarısının kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da programda, selamlama konuşması yaptı.