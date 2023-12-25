Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 75 kişi, uğurlandı.

Çankırı'da umreye gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Otogarda gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de icra edildiği programda ilahiler söylendi. Programın ardından umreye gidecek olan 75 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama programına, İl Müftüsü Mehmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI