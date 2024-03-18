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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Umre hizmetlerini inceledi

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Umre Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri incelemek üzere ziyaretlerde bulundu. Erbaş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı, Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığı, Denetim Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanlığı ve Sağlık Ekip Başkanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2024 Umre Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri inceledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, ramazan umresine gelenlere verilen hizmetleri incelemek üzere 2024 Umre Organizasyonunda görev Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı, Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığı, Denetim Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanlığı ve Sağlık Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş'ın ziyaretlerine, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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