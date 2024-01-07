Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Umre Ziyareti Düzenledi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Yitik Cennet dersinden sınava girerek okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci umre ziyareti öncesi Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü birlikte organize ettiği proje ile Yitik Cennet kitabından sınava giren ve sınavda 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 174 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı. Umreye gitmeye hak kazanan öğrencilere Gaziantep İl Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerde neler yapmaları gerektiği yönünde bilgiler verildi. Şahinbey Belediyesi'nin 6'ncısını düzenlediği proje çerçevesinde 933 öğrenci umreye gitmiş olacak.

"Ülkemize ve milletimize dua edin"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta umreye gitmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum Allah Umrenizi şimdiden mübarek eylesin. Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Ülkemiz, memleketimiz ve Gazze'deki kardeşlerimiz için dua edin. Gazze'de katliam yaşanıyor. Orada Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar öldürülürken yüreğimiz yanıyor. Rabbimin mutlaka bir bildiği vardır. Belki bu savaş bundan sonra İslam'ın şahlanışına vesile olacak. Yabancı ülkelerde yapılan bu vahşet görüp Müslüman olan çok insan var. İnanıyorum ki İsrail denen bu zalimlerin hepsi yok olacak. Öğrencilerimizi düzenlediğimiz kitap okuma yarışması ile Umreye gönderiyoruz. Bu projemizde amacımız milli ve manevi değerlerimizle donatılmış bir nesil yetiştirebilmek. Dünya hayatı çok kısa ve fani. Bu kısa hayatı verimli bir şekilde değerlendirip Allah için, devlet, millet ve ümmet için gayret ederek ve çalışarak geçirmemiz gerekiyor. Altıncısını düzenlediğimiz projemiz kapsamında 933 öğrencimizi Umreye uğurlamış olacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde, Şahinbey İlçesi'nde okuyan lise öğrencilerimize Yitik Cennet kitabını dağıttık ve onlar içerisinde bir yarışma düzenledik. Düzenlenen yarışma sonrasında başarılı olan her okulun 1'inci, 2'nci ve 3'üncüsünü umreye göndereceğiz. Genç yaşta Umreye gidebilme imkanını yakalamakta onlar için çok güzel bir durum. Oraya gittiğinizde Devletimiz, Milletimiz ve Cumhurbaşkanımız için dua edin" diyerek sözlerini tamamladı.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler"

Umreye gidecek olan öğrencilerin velileri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sayesinde çocuklarının Umreye gideceğini belirterek, "Başkanımız sayesinde çocuklarımız genç yaşta Umreye gidecekler. Oranın maneviyatını genç yaşta görebilme ve yaşayabilme imkanına sahip olacaklar başkanımızdan Allah razı olsun" dediler.

Umreye gidecek öğrenciler ise mutluluk ve heyecanı bir arada yaşadıklarını ifade ederek, "Bizim için inanılması zor bir durum gerçekleşiyor. Genç yaşta Umreye gidiyoruz. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz" diye konuştular. - GAZİANTEP