Kırklareli'nde 70 Kişi Umre Ziyareti İçin Uğurlandı

Kırklareli'nde 70 kişi umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, umre yolcuları için Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

Eviş, duanın ardından yaptığı konuşmada, kutsal topraklara yapılan umre ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

Mekke ve Medine'nin Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu belirten Eviş, ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Daha sonra umre adayları yakınlarıyla vedalaştı.