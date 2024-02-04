Balıkesir'den 177 Umreci Uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'ndan 177 umreci uğurlandı.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen 177 kişiden oluşan kafile, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra dualar edip, yakınlarıyla vedalaşıp uçağa bindi. Uçak Edremit'ten direk olarak Cidde Havalimanına uçuş gerçekleştirdi.

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Eyüp Patır ise dönüşlerini 20 gün sonra Medine'den Edremit'e doğrudan uçuşla gerçekleştireceklerini aktardı. Patır, "Bu seferki uçağımızda 177 yolcumuz var. İşlemlerimizin ardında uçağa geçerek yolculuğumuza başlayacağız." dedi. - BALIKESİR