Hac ve Umre Fonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bugün gerçekleştirilen Hac ve Umre Fonu Çalıştayı'na kamu, özel sektör ve akademik çevreden çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Hac ve Umre Fonu Çalıştayı" Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İbn Haldun Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak, 5 Ekim 2022'de Resmi Gazetede yayımlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi"nin eylem maddeleri arasında yer alan "Hac, Umre ve Kurban Fonu"nun hayata geçirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda düzenlenen çalıştay, kamu, özel sektör ve akademiden çok sayıda ilgili ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arıkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Finans Ofisi Başkanı Prof.Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmaları ile başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca "Türkiye'de Hac ve Umre Organizasyonu ve Temel Konular" başlıklı bir sunum yapıldı.

"Dünyadaki Hac Fonu Uygulamaları" adlı çevrim içi panel ile devam eden programda, Finans Ofisi tarafından çalışması yapılan "Hac ve Umre Fonu Model Önerisi" sunumu da yer aldı.

Programda ayrıca, sunulan öneri modelinin fıkhi ve uygulama boyutu ile teknik ve hukuki boyutlarının ele alındığı iki panel düzenlenerek, panelistlerce istişareler yapıldı.

Çalıştaydaki istişarelerin, bir rapor olarak düzenlenerek Hac ve Umre Fonu'nun kurulmasında ilgili kurumlar açısından yol gösterici bir belge olarak ortaya konulması planlanıyor.