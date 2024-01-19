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Gaziantep'te 88 Umre Yolcusu Uğurlandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle 88 umre yolcusu dualarla uğurlandı. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve umrenin fazileti hakkında bilgiler aktarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 88 umre yolcusu için uğurlama töreni düzenlendi.

Demokrasi Meydanında umre yolcuları için düzenlenen törende Vaiz Aydın Bahça tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

İslahiye Müftülüğü ilahi grubunun dinletisi ardından konuşan ilçe Müftüsü Hasan Kiraz, umrenin fazileti hakkındaki bilgiler aktardı.

Belediye Başkanı Kemal Vural da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenler için rahmet dileyerek, umre yolcularına iyi yolculuklar diledi.

Müftü Kiraz ve Başkan Vural'ın umre yolcularına yaptığı gül takdiminin ardından 88 kişi dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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