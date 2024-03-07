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Aydın İl Müftülüğü'nden Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri

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Aydın İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenlendi. Seminerde umrecilere önemli bilgiler verildi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açış konuşmasını yapan Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Akkoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan umre seminerlerinin önemine değinerek umrecilere seminerlerde verilecek derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Umrecilere yolculuklarının hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Ümmeti Muhammed' için çok dua ediniz. Rahmet ayı Ramazan'ı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.

Seminerde, 'Hz.Peygamber(sas), Mescidi Nebevi ve Medine' konularında umrecilere önemli bilgiler verildi. Ayrıca, 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti', 'Umrenin Hikmeti ve Umre'deki Sembollerin Anlamı', 'Umre Yolculuğundan Önce Maddi Manevi Hazırlık' ve 'Temel Sağlık Bilgileri' ve 'Kadınlara Özgü Bilgiler' konulu sunumlar yapılarak umreciler bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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