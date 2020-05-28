27 Mayıs 2020 Haberleri
27 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
28.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:15
- Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
- Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
- Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
- Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
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- Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
- Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
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- Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
- Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
- Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
- Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
- Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
- Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
- Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
- Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
- Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
- Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
- Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
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- Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
- Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
- Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
- 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
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- ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
- Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
- Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
- Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
- Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor
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- Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
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