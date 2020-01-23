22 Ocak 2020 Haberleri
22 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
23.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:18
- İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir
- Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım
- Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir
- Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi
- Manisa'da deprem sonrası ilk görüntüler! Vatandaşlar sokağa fırladı
- Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!
- Son Dakika: Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması: Bir değerlendirme yapılır
- Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var
- Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi
- Beşiktaş, evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti
- Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi
- Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı
- Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi
- Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
- Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!
- Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı
- Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı
- Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
- Murat Yıldırım isyan etti: Yüksek ilgi gördüğü halde Ramo, Twitter'da engellendi
- Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi
- Taraftardan oyunculara mesaj: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin
- Loris Karius, Erzurumspor maçında ıslıklandı
- Dönerde 'çamaşır suyu' iddiasına büfecilerden sert tepki geldi
- Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş
- Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek
- ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun
- Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi
- YHT'e zam yapıldığı ile ilgili haberlere TCDD'den açıklama geldi
- İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti
- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor
- Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı
- Jennifer Aniston'un son paylaşımına yapılan 'Brad Pitt' yorumları dikkat çekti
- Trump, 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planlıyor
- Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı
- Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
- Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu
- Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın
- Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı
- Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
- Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu