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İsrail'in Tulkarem baskınında can kaybı 14'e yükseldi

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İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi. İsrail Filistinlilere yönelik katliamına devam ederken, ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak 26,4 milyar dolarlık yardıma onay verildi.

- İsrail'in Tulkarem baskınında can kaybı 14'e yükseldi

BATI ŞERİA - İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak 26,4 milyar dolarlık yardıma bugün onay verilirken, İsrail Filistinlilere yönelik katliamına devam ediyor. İsrail güçleri bugün Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenledi. Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampına erken saatlerde düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

İsrail askerlerinin Tulkarem'deki Thabeth Thabeth Devlet Hastanesi'ne de baskın düzenlediği öğrenilirken, görgü tanıkları askerlerin hastanenin yakınındaki sağlık ekibini gözaltına aldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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