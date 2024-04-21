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ABD, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyar dolarlık güvenlik yardımı öngören tasarılar kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen dört tasarı, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım, İsrail'e 26,4 milyar dolarlık askeri yardım ve Gazze'ye insani yardım içeriyor. ABD Senatosu'nda oylanacak olan tasarılar, önümüzdeki hafta Başkan Biden'e gönderilmesi bekleniyor.

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplam 95 milyarlık güvenlik yardımı öngören dört tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti, haftaya ABD Senatosu'nda oylanacak.

Uzun süredir onaylanmayı bekleyen yardım paketlerine, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde bazı Cumhuriyetçilerin itirazlarına rağmen kabul edildi.

Paket Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor. Bu miktarın üçte birinden fazlasının silah ve cephanenin yenilenmesine ayrılacağı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden yardım paketlerinin "İsrail ve Ukrayna'ya son derece önemli bir destek olacağını; Gazze, Sudan, Haiti ve diğer bölgelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu insani yardımı sağlayacağı ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik ve istikrarı destekleyeceğini" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 61 milyar dolarlık askeri ve ekonomik yardımın ülkesinde "binlerce kişinin hayatını kurtaracağını" söyledi.

Yardım paketi Ukrayna'nın geri ödemek zorunda olmayacağı 9 milyar dolarlık ekonomik destek de içeriyor. Rusya Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmıştı. O günden bu yana devam eden savaşta iki taraftan da binlerce asker hayatını kaybetti, milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna ordusunun başkomutanı General Oleksandr Sırski geçen hafta yaptığı açıklamada artan Rus saldırılarıyla birlikte ülkenin doğusunda durumun giderek kötüleşmekte olduğunu belirtmişti.

İsrail'e yardım paketinde neler var?

Temsilciler Meclisi'nde iki partinin de desteğiyle kabul edilen paketteki dört yasa tasarısından biri de İsrail'e yardımla ilgili.

Bu tasarı 9,1 milyar doları Gazze'ye insani yardıma ayrılmak üzere İsrail'e 26,4 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor.

Paket kapsamında ayrıca Tayvan dahil Asya- Pasifik'teki ABD müttefiklerine yönelik 8,1 milyar dolarlık bir yardım da yapılacak.

Tasarının önümüzdeki hafta Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan da geçerek onay için Başkan Biden'e gönderilmesi bekleniyor.

BBC

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