19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde Atatürk'ü gökyüzünde andılar Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Artvin'de uçuş gerçekleştirdi.

Sporcular Koçak ve Toy, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli ile yanındaki Türk bayrağı arasından geçecekleri bir uçuş planladı.

2 bin rakımlı Genya Dağı'na çıkan sporcular, buradan Ferdi Toy'un kullandığı paraşütle atlayış yaptı.

Cengiz Koçak, bir noktada paraşütten ayrılarak wingsuit ile Atatürk heykeli ile Türk bayrağı arasından geçerek yaklaşık 1 kilometrelik uçuşunu Çoruh Nehri kenarına inerek tamamladı.

Toy da kullandığı paraşütle Atatürk heykelinin üzerinden geçerek Koçak'ı görüntüledi.

Koçak: "Projemizi başarıyla gerçekleştirdik"

Cengiz Koçak, uçuşun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdi Toy ile Artvin'de en çok istedikleri atlayışı başarıyla yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu yerde 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Atatürk'e karşı duyduğu minnet ve sevgiyi göstermek adına bu atlayışı yaptığını ifade eden Koçak, "Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yanından wingsuitimle 180-200 kilometre hızla geçip Çoruh Nehri kenarına inmek gibi bir projemiz vardı ve bunu başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Koçak, uçuşta her şeyin planladıkları gibi olduğunu vurgulayarak, bu uçuşun, ilkelerini benimsedikleri Atatürk'e bir minnet gösterisi olduğunu aktardı.

Ferdi Toy ise Artvin'de bu atlayışı geçen yıl da denediklerini ancak hava koşulları nedeniyle tam olarak istediklerini yapamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bu atlayışın provasını yaptık diyebilirim. Burada neyi, nasıl yapabileceğimizi gördük ve doğru zamanı bekleyerek bu yıl 19 Mayıs'ın yıl dönümünde bu atlayışı yaptık. 3 haftadır kesintisiz meteorolojiyi takip ediyoruz. Hava da elverişliydi. Planladığımız her şey yolunda gitti ve Cengiz, Atatürk heykeli ile Türk bayrağının arasından geçti. Ben de bu anları havadan adeta nefes almadan izledim."

Bu başarıyı çalışmaya ve sürekli tekrara borçlu olduklarına işaret eden Toy, "19 Mayıs'ta gençlerin, işlerini en iyi şekilde yaparak Atatürk'e teşekkür etmesi gerekiyor. Bizim de yaptığımız buydu. Umarım yerine ulaşmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA