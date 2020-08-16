Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...

Yurtta hava durumu
16.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:10

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(İHA)

Kaynak: İHA

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