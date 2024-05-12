Ünye'de otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Gölevi Mahallesi TOKİ mevkisinde Ahmet Ayduran (25) yönetimindeki 32 SL 362 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırıma çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Ahmet Ayduran ile Arzunur Ayduran (20) ve Hatice Binicier (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.