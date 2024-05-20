Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Çiftçi Kaz Üretimine Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da çiftçi Celalettin Yalman, 2 bin kaz civcivi ile üretim yapmaya başladı ve hedefini 5 bin kaza çıkarmak olarak belirledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destekleri sayesinde güven verilen Yalman, gelecek yıllarda kaz sayısını arttırmak istiyor.

Ordu'da 2 bin kaz civcivi ile üretim yapmaya başlayan çiftçi Celalettin Yalman, 5 bin kaza çıkartmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle "Kendi Kendine Yeten Şehir" sloganıyla başlattığı tarımsal desteklerin hız kesmeden sürdüğü hatırlatıldı.

Belediyenin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı alım garantisinin üreticiye güven verdiği, Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde ikamet eden Celalettin Yalman'ın kendi sermayesi ile 2 bin kaz civcivi alarak yetiştirmeye başladığı belirtildi.

Yalman, kendi kurduğu tesisinde kaz yetiştiriciliğini sürdürdüğünü belirterek, belediyenin kendilerine güven verdiğini, gelecek yıllarda kaz sayısını arttırmak istediğini ifade etti.

Yalman, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in son yıllarda tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri herkes biliyor. Ben de kaz üretimi ile ilgili birkaç yıldır araştırma yapıyordum. Fakat en önemli sorun pazar sorunu oluyordu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemizin bize alım garantisi sözü vermesi bize güven verdi ve biz de bu işe başladık. Şu anda 2 bin civciv ile bu işe girdik. İnşallah bu yıl bir başlangıç oldu. Gelecek yıl bu rakamı 5 bine çıkarmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği güvenle zevkle bu işi yapıyoruz."

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan ise Yalman'ın yeni üreticilere örnek olmasını istediklerini vurguladı.

Alım garantisinin üretici için önemli bir güvence olduğunu aktaran Gözkonan, "Büyükşehir Belediyemizin kurduğu kanatlı kesimhanesinde kaz kesimi ve alımı ile ilgili sağlayacağımız alım garantisi doğrultusunda üreticimiz kaz yetiştiriciliğine kendi imkanları ile yatırım yaptı. Biz de bu süreçte her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Kendisinin yeni üreticilere örnek olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gözkonan, 1 kazdan 4-5 çeşit gelir sağlandığının da bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Ekonomi Güncel Haberler

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol

Bakmadan Geçme

Ambulans filmi oyuncuları kim? Ambulans filmi konusu, oyuncuları ve Ambulans özeti! Non Stop filmi oyuncuları kim? Non Stop filmi konusu, oyuncuları ve Non Stop özeti! Kabine Toplantısı bitti mi, devam ediyor mu? SON DAKİKA! 20 Mayıs Kabine Toplantısı ne oldu? Kızıl Goncalar 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Merakla Beklenen Yeni Bölüm İzleme Linki KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 20 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? ANKA-3 ne işe yarıyor? ANKA-3 seri üretim ne zaman? Kızıl Goncalar canlı izle! 20 Mayıs 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 19. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20-21 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm canlı yayın izleme linki Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Deja Vu nedir? Psikolojik açıdan Deja Vu'nun nedenleri ve oluşumu 20 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title