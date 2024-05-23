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Ordu'da 2. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Başladı

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Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde, aile hekimlerince sunum ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Kongreye 12 ülkeden hekim katıldığını belirten Enginyurt, sağlık turizmi açısından da kente katkı sağlayacak kongreyi önemsediklerini ifade etti.

Ordu'da 2. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi başladı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde, aile hekimlerince sunum ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, gazetecilere, ilkini geçen yıl yaptıkları kongre sayesinde Ordu'da 600'ün üzerinde doktor ağırladıklarını, bunların 248'inin akademisyen olduğunu söyledi.

Kongreye 12 ülkeden hekim katıldığını belirten Enginyurt, sağlık turizmi açısından da kente katkı sağlayacak kongreyi önemsediklerini ifade etti.

Enginyurt, birçok branşın birleştiği aile hekimliğinin sağlık sektörünün adeta lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayarak, bu gibi kongrelerin aile hekimlerinin daha fazla uzmanlaşmasına fayda sağladığını aktardı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bestegül Çoruh Akyol, kongreye Japonya, Almanya, ABD ve Polonya gibi ülkelerden katılım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden çok kıymetli hekimlerin gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştığını kaydeden Akyol, hem sağlık hem de kongre turizmi açısından bu gibi programların faydalı olacağını belirtti.

Akyol, kongrede 6 salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda, hekimlerin deneyim ve bilgilerini birbirine aktarma imkanı bulacağını sözlerine ekledi.

Kongre, 25 Mayıs Cumartesi sona erecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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