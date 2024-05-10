İstanbul'da Okul Müdürü Öğrencisi Tarafından Öldürüldü, Ordu'da Öğretmenler İş Bıraktı

İstanbul'da Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın 17 yaşındaki öğrencisi tarafından öldürülmesi nedeniyle Ordu'da bir araya gelen yaklaşık bin kişilik öğretmen grubu, iş bırakarak basın açıklamasında bulundu.

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ordu'daki sendika üyesi öğretmenler, ilk olarak 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayarak, ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

Burada öğretmenler adına basın açıklamasında bulunan Hande Kıran, "Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bu ülkede, okulda bir öğretmen öldürüldü, söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet, bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin, derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından öğretmenler 5 dakikalık oturma eylemi yaptı, ardından saygı duruşunda bulundu. - ORDU