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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güler, meclisin başarılı katkılarıyla güzel bir demokrasi örneği verdiklerini belirtti. İlçe ve mahallelere yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Güler, Ordu'nun yeni döneme hazırlanacağını ve kendi kendine yeten bir il olmanın önemini vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin, mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında Meclis Salonunda düzenlendi.

Güler, geçen dönem de meclisin başarılı katkılarıyla çok güzel bir demokrasi örneği verdiklerini belirtti.

İlçe ve mahallelere 15 milyar liralık hizmet yapıldığını anlatan Güler, "Burası güzel bir coğrafya. Burada hem çevreye duyarlı, küresel ısınma ve iklim değişikliği dahil olmak üzere yeni dönemde de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ordu'muzu yeni döneme hazırlayacağız. Kendi kendine yeten bir il olmamız çok önemli. Bunun altyapısını biz sizlere hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güler, havza yaklaşımıyla klasik belediyecilik dışına çıkarak çalışma yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"2019 yılında havza yaklaşımıyla mesela buranın bir fındık havzası olduğunu düşünerek buna el attık. Fındığın makus tarihini değiştirmek noktasında önemli sonuçlar elde ettik. Ordu olarak İtalya gibi bir devletin ürettiği fındığın 4 katını üretiyoruz ama fiyatını biz yüzde 100 belirlemiyoruz. Buna müdahale ettik. Normal bir belediye edemez ama biz şirketlerimizi kurduk, paydaşlarımızı oluşturduk. Bununla ilgili büyük bir perspektif çizdik. Rekabet Kuruluna başvurduk."

Ordu'da yapılması beklenen alt ve üstyapı çalışmalarını 5 yılda tamamlayacaklarını vurgulayan Güler, Ordu için hep birlikte omuz omuza çalışacaklarını belirtti.

Güler, kentte sosyal ve kültürel alanda yapılan yatırımlara ek olarak yeni yatırımlar yapılacağını da vurgulayarak, "Ünye'den başlayıp Gülyalı'ya kadar Ordu'nun sahil şeridinde bisiklet ve yaya yolları var. Her zaman dediğimiz gibi sahiller halkındır. Belde evlerde olduğu gibi, kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Herkes buna uyacak. Uymayanın da kanuna uyması için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 stratejik plan hazırlıklarının da başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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