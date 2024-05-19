Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu?

Kongo'da darbe mi oluyor? Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ordu, sabah saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını duyurdu. Peki, Kongo'da darbe mi oluyor? İşte son durum haberimizde...

KONGO DARBE Mİ OLUYOR?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu yetkilileri içlerinde yabancıların da bulunduğu bir grup silahlı kişinin sabah saatlerinde başlattığı darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge vatandaşlara sükunet çağrısı yaparken, başkent Kinşasa'da 3 silahlı kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İÇLERİNDE YABANCILAR DA VARDI

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

VATANDAŞLARA SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı. Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.