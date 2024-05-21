Ünye'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ünye Devlet Sahil Yolu güzergahı Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Ahmet Sezgül (32) yönetimindeki 34 ACL 52 plakalı hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak kumsala devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Sezgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.