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Ordu'da Jandarma Ekipleri Öğrencilerle Etkinlik Düzenledi

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Ordu'da jandarma ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, jandarma personelleri için yazdıkları mektupları teslim etti.

Ordu'da jandarma ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, jandarma personelleri için yazdıkları mektupları teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir ilk ve anaokulunda öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere jandarma ekiplerinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılırken çeşitli etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirildi. Motosikletlere de binen öğrenciler, köpek unsurları tarafından gösterilen şovu dikkatlice izledi.

Anasınıfı öğrencileri ise öğretmenlerinin desteği ile yazdıkları ve yanına kalp koydukları mektupları jandarma ekiplerine teslim etti. Etkinlik hem jandarma ekipleri, hem de öğrenciler arasında sıcak ve samimi anların yaşanmasını sağladı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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