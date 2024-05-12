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Ordu'da İlk Kadınlar Ödüllendirildi

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Ordu'da düzenlenen etkinlikte mesleklerinde ilk olan kadınlar için ödül töreni düzenlendi. 'Ordu 1. Altın Kadın Ödülleri' gecesinde 12 kadın ve 4 başarılı kadına ödülleri verildi. Kadınlar, ödüle layık görülmekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ordu'da bir dernek tarafından düzenlenen etkinlik ile mesleklerinde ilk olan kadınlar için ödül töreni düzenlendi.

Ordu tarihinde ilk kez gerçekleştirilen 'Ordu 1. Altın Kadın Ödülleri' gecesinde mesleklerinde ilk olma özelliğine sahip 12 kadın ve ülke genelinde başarılı olmuş 4 kadına ödüllerinin verildiği tören düzenlendi. Gecede kadınlar, ödüle layık görülmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Sonrasında ise program canlı müzik etkinliği ile devam etti. Etkinlikte kadınlar, ödüllerini protokol mensuplarının elinden aldı.

Gecede ödül alan isimler ise şu şekilde:

"1- Güler Sabancı (İş insanı)

2- Dr. Dilek Gürsoy (Cerrah)

3- Gizem Örge (Milli voleybolcu)

4- Nilgün Gözükan (Tema Vakfı Başkanı)

5- Emine Vildan Yeşiltepe (İdareci)

6- Birnur Kandemir (Siyasetçi)

7- Cavidan Tercan (Başhekim)

8- Ayşe Taş (Türk Sanat Müziği sanatçısı)

9- Süheyla Gök (Muhtar)

10- Aylin Gürsoy (Devlet tiyatrosu sanatçısı)

11- Havva Güner Eriş (Mimarlar Odası Başkanı)

12- Sibel Torun (Baro Başkanı)

13- Esra Öcalethan (Pilot)

14- Gizem Gönültaş (Milli sporcu)

15- Şeyma Nur Talu (Paralimpik Milli Tekvandocu)

16- Gamze Soğuksu (Milli Boksör)". - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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