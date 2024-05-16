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Ordu'da 4 yaşındaki çocuk camdan düşerek hayatını kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 11'nci kattaki evlerinin camından düşen 4 yaşındaki Arya, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 11'nci kattaki evlerinin camından düşen 4 yaşındaki Arya, hayatını kaybetti.

Olay, Dolunay Mahallesi Meşepark Evleri'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Arya Şener, aşağıda bulunan annesine bakmak istedi. Bu esnada camdan sarkan Arya, dengesini kaybedip 11'nci katta aşağıya düştü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Arya Şener için Fatsa ilçesi Yukarıardıç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yazlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arya Şener, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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